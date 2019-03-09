شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط - تحليل – 08-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.73% بما يعادل 0.34 نقطة ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليستقر السهم بذلك أعلى مستوى الدعم المهم 9.23 ، أمام سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.23 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.77 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد