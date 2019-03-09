شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم تعاملات الأسبوع على استقرار وسط قلق في الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم وسجلت خسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف الأسواق بشأن نمو الاقتصاد العالمي فضلاً عن تأثير بيانات ضعيفة صدرت في الولايات المتحدة.



وفي الصين، أظهرت بيانات حكومية أن صادرات البلاد ترتجعت بنسبة 20% في الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 9.1% في يناير/كانون الثاني.



وأظهر تقرير الوظائف الشهري الأمريكي إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم عشرين ألف وظيفة في فبراير/شباط مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.8%.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" بأن المفاوضات تجري مع الصين بشكل جيد وأنه لن يوقع على اتفاق سييء لا يرضيه.

Advertisements



وفي سوق النفط، تراجع خام "ويست تكساس" بنسبة 1% وأغلق عند 56.07 دولار للبرميل وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، بينما بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.5 دولار.



وانخفض "برنت" أيضاً بنسبة 0.8% مغلقاً عند 65.74 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 66.09 دولار وأقل سعر عند 64.02 دولار.



وفي نهاية الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 25450 نقطة وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%، فيما سجل أعلى مستوى بالجلسة عند 25466 نقطة وأقل مستوى عند 25252 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 7408 نقاط وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.4%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 7411 نقطة وأقل مستوى عند 7333 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد تراجع بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 2743 نقطة وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%، بينما سجل أعلى مستوى اليوم عند 2744 نقطة وأقل مستوى عند 2722 نقطة.