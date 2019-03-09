شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الريبل خلال تعاملات اليوم وسط استمرار التباين في أداء العملات الرقمية على الرغم من إقبال المزيد من الشركات نحو تطوير تكنولوجيا "بلوك شين" – التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



وأعلنت الحكومة السنغافورية اليوم إطلاق برنامج تجريبي لتطوير تكنولوجيا :بلوك شين" واستغلالها في خدمات الشحن.

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وعلاوة على ذلك، عكفت شركة متخصصة في المأكولات البحرية في أمريكا الشمالية على تطوير "بلوك شين" أيضاً من أجل المساهمة في تحديث أعمالها.



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 21:44 جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.31 دولار وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



على النقيض، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.1% إلى 3898 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 3937 دولار وأقل سعر عند 3896.5 دولار.