شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة والذهب خلال تعاملات اليوم بدعم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة مما دفع المستثمرين نحو المعادن.



وتراجعت الأسهم الصينية مسجلةً أكبر خسائر يومية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان بكين انخفاض الصادرات بنسبة 20% في فبراير/شباط عقب زيادة بنسبة 9.1% في يناير/كانون الثاني.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد عشرين ألف وظيفة في الشهر الماضي مسجلاً أقل عدد في الوظائف الشهرية منذ نحو عام ونصف العام.

Advertisements



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.1% وأغلقت عند 15.349 دولار للأوقية محققةً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.385 وأقل سعر عند 15.015 دولار.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1% إلى 1299.3 دولار للأوقية وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بأقل من 0.1%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1301.3 دولار وأقل سعر عند 1285.6 دولار.