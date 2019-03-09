شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تتعاون في إنتاج طائرة فاخرة أسرع من الصوت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" التعاون مع شركة "Aerion" الناشئة للعمل على إنتاج طائرة تجارية فاخرة أسرع من الصوت، وسوف تنطلق بحلول عام 2023 في أول رحلة تجريبية.



وكشفت الشركة الأمريكية عن أن الطائرة "إيه إس 2" صممت للتحليق بسرعة 1.4 ماخ (أي ما يقرب من 1600 كيلومتر في الساعة) مشيرةً إلى الاستثمار بقوة في "إريون" رغم عدم الإفصاح عن شروط الاتفاق أو التعاقد بين الطرفين.

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وأفادت "بوينج" أن "جنرال إلكتريك" ستورد تقنياتها المتعلقة بمحركات "أفينيتي" الأسرع من الصوت من اجل الطائرة "إيه إس 2".



واستعرضت "بوينج" الطائرة التجارية الأسرع من الصوت في يونيو/حزيران الماضي حيث تستهدف إطلاق رحلات جوية بسرعات فائقة لرجال الأعمال وفائقي الثراء على غرار الطائرات "كونكورد" في القرن الماضي.



وليست "بوينج" وحدها التي تعكف على هذا الأمر، فقد كشفت "لوكهين مارتن" الأمريكية للأنظمة الدفاعية على أنها حصلت على عقد بقيمة 250 مليون دولار من وكالة الفضاء "ناسا" لتطوير طائرة أسرع من الصوت.