شكرا لقرائتكم خبر عن "إيلون ماسك": "سبيس إكس" تقترب من إطلاق رحلات فضائية مأهولة بالبشر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المدير التنفيذي لـ"تسلا" و"سبيس إكس" و"زي بورينج كومباني" "إيلون ماسك" إن شركته المختصة بأنشطة الفضاء "سبيس إكس" تقترب من إطلاق رحلات من أراض أمريكية إلى الفضاء وعلى متنها بشر.



وانطلقت كبسولة الفضاء "دراجون" بصاروخ "سبيس إكس" الأقوى "فالكون 9"، وتمكنت الكبسولة من الاتصال بمحطة الفضاء الدولية ثم العودة إلى مجال الكرة الأرضية بأربع مظلات قرب "فلوريدا".



ووضعت "سبيس إكس" دمية فقط مزودة بمستشعرات على الكبسولة الفضائية في إطار تجاربها لإطلاق رحلات مأهولة بالبشر إلى الفضاء الخارجي.

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بموجب هذا الاختبار، تكون "دراجون" قد اقتربت من الحصول على موافقة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للانطلاق برحلات للفضاء لأغراض سياحية بالبشر.



وتوفر "سبيس إكس" فرصاً هائلة للولايات المتحدة من خلال الصاروخ "فالكون 9" بدلاً من اعتماد "ناسا" على صواريخ "سويوز" الروسية من قواعد في "كازاخستان".



ومن الجدير بالذكر أن شركات خاصة على رأسها "سبيس إكس" و"فيرجن جروب" و"بلو أوريجن" تتسابق جميعها لإطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء للأثرياء ورجال الأعمال.



وأعلن المدير التنفيذي لـ"أمازون" و"بلو أوريجن" "جيف بيزوس" أنه يرصد جزءاً من ثروته لتحقيق تقدم في أبحاث رحلات الفضاء.