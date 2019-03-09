شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يؤكد: لن أوقع على اتفاق تجاري لا يرضيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد جداً مشدداً على أن إدارته يمكنها إنهاء المفاوضات وعدم المضي قدماً لو لم يقدم الجانب الصيني ما يرضيه.



وأضاف "ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" أنه لن يوقع مطلقاً على اتفاق تجاري سيء مع الصين لمجرد التوصل إلى اتفاق.



وأشار مصدر في البيت الأبيض إلى أن الرئيس "ترامب" لا يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصين لأن الأخيرة هي التي تحتاج مثل هذه الاتفاق وليس واشنطن.



وتترقب الأسواق عن كثب القمة بين الرئيس الأمريكي "ترامب" والصيني "شي جين بينج" في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين.