الاقتصاد

الإسترليني ينخفض بعد تحذيرات رئيسة وزراء بريطانيا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع اقتراب انتهاء مهلة المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا في ذات الصدد.


ولا يزال عدم اليقين والضبابية بشأن "بريكست" هي المشهد المسيطر على الأوساط السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة مع اقتراب مهلة المفاوضات من نهايتها في التاسع والعشرين من مارس/آذار الجاري.

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ومن جانبها، طالبت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" البرلمان البريطاني بدعم اتفاقها مع بروكسل محذرة من عدم الخروج من التكتل الأوروبي الموحد حال رفض مجلس العموم اتفاقها.


وتزامن ذلك مع المخاوف في الأسواق العالمية من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤثر بالتبعية على بريطانيا بجانب تداعيات "بريكست".


وخلال التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:34 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3003، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3108، وأقل سعر عند 1.299.

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