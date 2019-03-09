شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما يوحي بإبطاء وتيرة الإنتاج.



وأوضحت البيانات أن عدد حفارات النفط الأمريكية قد تراجع بتسع حفارات إلى إجمالي 834 حفاراً خلال الأسبوع الجاري مقارنة بـ796 حفاراً في نفس الفترة عام 2018.



وتراجع أيضاً عدد حفارات التنقيب عن الغاز الطبيعي في أمريكا بمقدار حفارين إلى 193 من 188 حفاراً في نفس الوقت من العام الماضي.