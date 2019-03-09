شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مقترباً من حاجز 1300 دولار مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع عودة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن كتحوط في مواجهة البيانات السلبية، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأقبل المستثمرون على الذهب بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم عشرين ألف وظيفة فقط خلال فبراير/شباط، وهو أقل عدد وظائف على أساس شهري منذ حوالي عام ونصف.

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وظلت الأسواق في قلق حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن النمو في منطقة اليورو هذا العام وتصريح رئيس البنك "ماريو دراجي" بأن السياسات الحمائية التجارية هي أبرز عامل وراء انخفاض النمو.



وعلى أثر ذلك، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:38 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة وسجل اعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان في الساعة 17:39 جرينتش بحوالي 1% إلى 1298.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1301.3 دولار وأقل سعر عند 1285.6 دولار.