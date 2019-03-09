شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية متباينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام الدولار خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي أمس بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية متباينة اليوم.



وانخفض مؤشر طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 2.6% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.5%، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 1.3%.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت الفائدة عند 0.0% دون تغيير، وأطلق جولة لتمويل البنوك في منطقة اليورو كما توقع الإبقاء على الفائدة منخفضة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

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وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو إلى 1.1% في العام الجاري من 1.7% في توقعات سابقة.



وأثارت هذه التوقعات السلبية قلق المستثمرين بشأن نمو الاقتصاد العالمي مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن وتجنب المخاطرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.1242، وسجلت العملة الموحدة أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.1247 وأقل سعر عند 1.1186.