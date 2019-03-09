شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يُبقي على خسائره في انتظار بيانات أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متأثرةً بالقلق حيال الطلب على الخام بالتزامن مع مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات في السوق، وذلك قبيل الإعلان عن أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة اليوم.



كان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت أمس معدل الفائدة وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.1% هذا العام من تقديرات سابقة عند 1.7%، كما أطلق جولة لتمويل القروض للبنوك في إطار محاولاته لإنعاش الاقتصاد.



وعلاوةً على ذلك، سجل تقرير الوظائف الشهري الأمريكي بيانات ضعيفة بإضافة 20 ألف وظيفة فقط في فبراير/شباط، وهو ما يثير القلق إزاء سوق العمل في البلاد.

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وفي سياق منفصل، صدرت الحكومة الروسية 3.19 مليون برميل من الخام والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، وهي أعلى وتيرة أسبوعية منذ عام 2011.



ومن المنتظر اليوم إعلان شركة "بيكر هيوز" عن حجم أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر خام "ويست تكساس" في الساعة 16:22 جرينتش بنسبة 2.8% إلى 57.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.5 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.6% إلى 64.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 66.09 دولار للبرميل، وأدنى سعر عند 64.02 دولار.