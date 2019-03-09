شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم مدعوماً بصدور بيانات اقتصادية إيجابية تشير إلى استمرار الأداء القوي لسوق العمل في كندا.



وأظهرت بيانات اقتصادية إضافة كندا 55.9 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة أقل من ألف وظيفة.



وكشفت البيانات أيضاً استقرار معدل البطالة الكندي عند 5.8% دون تغيير في الشهر الماضي، وهو ما توافق مع التوقعات.

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وتناقضت هذه البيانات عن نظيرتها في الولايات المتحدة حيث أظهر تقرير الوظائف إضافة 20 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.8%.



ولا تزال المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي تلقي بظلالها على الأسواق خاصةً بعد تثبيت المركزي الأوروبي الفائدة وإطلاق جولة تحفيز جديدة تعتمد على تمويل البنوك في منطقة اليورو بقروض رخيصة التكلفة.



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية في الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7443، وسجل أعلى سعر عند 0.7467 وأقل سعر عند 0.7422.