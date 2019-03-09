شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات بعد بيانات الوظائف الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم متأثرة بتقرير الوظائف الذي سجل بيانات أدنى من التوقعات في الشهر الماضي.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن إضافة الاقتصاد عشرين ألف وظيفة خلال فبراير/شباط، وهو أقل عدد وظائف في سبعة عشر شهراً، بينما توقع محللون إضافة 180 ألفا.

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على النقيض، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.8% في الشهر الماضي من 4% بينما توقع محللون انخفاضه إلى 3.9%.



وتعني بيانات الوظائف الضعيفة المزيد من القلق لدى أعضاء الاحتياطي الاتحادي بشأن سوق العمل، وبالتالي، سيتم الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.



وخلال التداولات، انخفض "داو جونز" في الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 168 نقطة) إلى 25304 نقاط، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 7363 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 2728 نقطة.