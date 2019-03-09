شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل الانخفاض رغم توقعات إيجابية بشأن المعدن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بفعل مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤثر سلبياً في الطلب على المعادن، وذلك على الرغم من إطلاق توقعات إيجابية بشأن البلاديوم.



ورفع "بنك أوف أميريكا" توقعاته لسعر البلاديوم هذا العام إلى 1800 دولار للأوقية كما توقع محللو البنك احتمالية بلوغ السعر 200 دولار للأوقية خلال 2019.



وأشار البنك إلى أن توقعاتها مدعومة بتكهنات انتعاش الطلب على البلاديوم من شركات صناعة السيارات الذين يستخدمونه في تقليل انبعاثات العوادم.

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ورغم ذلك، وقعت أسعار أغلب المعادن تحت ضغوط بفعل القلق بشأن الاقتصاد العالمي عقب تثبيت البنك المركزي الأوروبي أمس لمعدل الفائدة وإطلاق برنامج لتحفيز النمو في منطقة اليورو.



وأوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في ظل توقعاته بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيحجة سياسة الحمائية التجارية.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:45 بنسبة 1.1% إلى 1466 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1487 دولار وأقل سعر عند 1463.3 دولار.