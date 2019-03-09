شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل البطالة الكندية طبقا للتوقعات - فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لشهر شباط/فبراير بمستوي 5.8% ،طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى معدل 5.8%، طبقا للقراءة السابقة معدل 5.8%.

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