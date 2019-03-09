شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى منذ 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر شباط/فبراير ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 20 ألف ،بأقل وتيرة منذ أيار/مايو 2016 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 180 ألف ، أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 311 ألف من إضافة 304 ألف ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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