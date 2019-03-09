شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط دخل الفرد فى الولايات المتحدة يفوق التوقعات - فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر شباط/فبراير مرتفعا بنسبة 0.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.1 % ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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