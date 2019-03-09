شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل التوقعات القاتمة للنمو الاقتصادي ، الأمر الذي يزيد من احتمالات ضعف الطلب على الوقود ، فى الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ضخ مستويات قياسية من الإنتاج.

بحلول الساعة 13:15جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.41$،وسجل أعلى مستوي 56.49$ ،وأدنى مستوي 55.13 $ الأدنى فى أكثر من أسبوع.

ونزل خام برنت إلى مستوي 64.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.00$ ،وسجل أعلى مستوي 66.08$ ،وأدنى مستوي 64.62$ الأدنى فى أسبوع.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وصعدت عقود برنت بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

خفض المركزي الأوروبي يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.1 % من معدل 1.7% متوسط توقعاته السابقة فى كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وقال ماريو دراغى محافظ رئيس البنك أن الاقتصاد فى فترة من الضعف المستمر والضبابية المنتشرة.

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يأتي الضعف الاقتصادي فى أوروبا مع تباطؤ النمو فى أسيا أيضا ، وأسيا هي أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،الأمر الذي يزيد من احتمالات ضعف الطلب العالمي على الوقود ،وبالتأكيد يضغط سلبا على أسعار النفط.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت يوم الثلاثاء إنها تستهدف نموا اقتصاديا يتراوح بين 6.0% إلى 6.5% خلال 2019 ، بانخفاض عن معدل النمو فى 2018 البالغ 6.6 % ، والذي يعد أدنى وتيرة نمو لثاني أكبر اقتصاد فى العالم فى حوالي ثلاث عقود تقريبا.

وفى الوقت الذي تزداد فيه الضغوط السلبية على مستويات الطلب العالمي ، نجد إن هناك بعض الدول لا تزال تضخ مستويات قياسية من الإنتاج ، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة "أكبر منتج للنفط حاليا فى العالم".

قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 44% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم شركة "بيكر هيوز " للخدمات النفطية عدد منصات الحفر و التنقيب العاملة بمناطق حقول النفط الصخري فى الولايات المتحدة ،انخفضت المنصات الأسبوع السابق بنحو 10 منصات إلى إجمالي 843 منصة ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،ويعد الإجمالي الحالي الأدنى منذ أيار/مايو 2018.