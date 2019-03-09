شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لتمكين المرأة من الأعمال اليوم والان نبدء بالتفاصيل



تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة سيدات الأعمال اليوم السبت ملتقى «نحو تمكين المرأة» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال عبير الحوقل أن موضوعات الملتقى تستهدف تسليط الضوء على دور المرأة السعودية في مجالات العمل المختلفة، ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية من خلال توليها العديد من المناصب القيادية وإدارة الأعمال. وأشارت إلى أن فعاليات الملتقى تتضمن ثلاثة محاور مهمة تهدف لتسليط الضوء على مشاركات المرأة ودورها في تولي المناصب القيادية والإدارة وريادة الأعمال، موضحة أن الجلسة الأولى للملتقى ستخصص للحديث عن دور المرأة في المناصب القيادية، وستتناول الجلسة الثانية دعم ريادة الأعمال، وستخصص الجلسة الثالثة لتسليط الضوء على دور المرأة في الأعمال.

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