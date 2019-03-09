هبوط مبيعات سيارات الركاب بالصين للشهر التاسع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات سيارات الركاب في الصين للشهر التاسع على التوالي خلال فبراير الماضي على أساس شهري.

وأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الصينية لسيارات الركاب أمس الجمعة، أن مبيعات التجزئة من المركبات تراجعت بنحو 18.5% خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، لتهبط إلى 1.19 مليون وحدة.

ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض بنحو 4% في مبيعات سيارات الركاب في يناير الماضي، والذي كان أول هبوط على أساس سنوي منذ أكثر من عقدين.

وقال الأمين العام للرابطة «تسوي دونجشو»: إن العملاء ينتظرون قبل اتخاذ قرار الشراء، موضحاً أنه كلما كان الوقت الذي تستهلكه الحكومة قبل اتخاذ القرار، كانت مبيعات السيارات أسوأ، ولا يزال يترقب العملاء قبل الحوافز الحكومية المحتملة التي تهدف إلى إحياء السوق، وخاصة في المناطق الريفية.