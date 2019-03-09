أسعار النفط تضغط على موازنات الدول المنتجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال إن مسارات أسعار النفط المسجلة في الوقت الحالي تبدو أقل تفاؤلاً إذا ما قورنت بمستوى الأسعار الذي بنيت عليه موازنات العام الحالي (2019) من قبل منتجي النفط، وبشكل خاص كبار المنتجين من دول المنطقة، علماً بأن هناك عوامل أخرى لا بد من أخذها في الاعتبار، وفي مقدمتها مستويات الإنتاج وقدرة القطاعات غير النفطية على تحقيق العوائد المرجوة، أو تجاوزها، وبالتالي فإن ارتفاع سقوف الموازنات يشكل ضغوطاً إضافية على أسواق النفط، وعلى الموازنات نفسها لكونها تدخل الاقتصادات ذات العلاقة في عجوزات غير مخطط لها.

وأضاف التقرير أن أسعار النفط شكلت التحدي الأكبر للأداء المالي والاقتصادي الخاص بالمنتجين والمستوردين على حد سواء. وقد أثبتت مسارات النفط العالمية التأثير السلبي الشديد المتمخض عن تراجعها في قدرات المنتجين المالية، الأمر الذي لا يزال أكبر التحديات التي يجب التخطيط لمواجهتها في الظروف كافة.