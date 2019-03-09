شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مشروعاً صحياً تحت التطوير في الإمارات ب 22 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يتميز سوق الرعاية الصحية في الإمارات، بالتنافسية العالية والاستقرار، وعلى مدى العقود ال4 الماضية، شهدت الإمارات توسعاً حيوياً في أنشطة الرعاية الصحية، وتتمثل رؤية الإمارات في هذا المجال، أن تصبح وجهة عالمية للرعاية الصحية تتبنى المعايير الدولية. ويتمثل المحرك الرئيسي لسوق الرعاية الصحية في تنامي عدد السكان والثروات على خلفية القطاع النفطي، ما أدى إلى زيادة الطلب على منشآت وخدمات صحية عالية الجودة؛ وذلك إضافة إلى التغيرات في نمط الحياة، وظهور بعض الأمراض المُزمنة؛ مثل: السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

قد أدت فترات العلاج الطويلة لمثل هذه الأمراض إلى زيادة إيرادات قطاع الرعاية الصحية، ويتوقع أن يظل معظم سكان الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من الشباب؛ حيث إن القليل من المقيمين الأجانب يقيمون في الدولة حتى سن المعاش، ما يعني توقع انخفاض الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وعلى الرغم من ذلك، فإن التحسين والتطوير لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات قد جذب طلباً محتملاً من أقاليم جغرافية أخرى في العالم، خاصة من دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك ضمن ما يُسمى ب«السياحة الطبية».

وعلى خلفية الزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال الأعوام العشرة المُقبلة، تلتزم حكومة الإمارات بمزيد من الاستثمارات في بناء منشآت صحية متعددة، ويحفز الإنفاق في سوق الرعاية الصحية مزيجاً من الإنفاق العام والخاص ويشكل الإنفاق الحكومي ثلثي الإنفاق في القطاع، وبمرور الأعوام، توسع دور القطاع الخاص في مجال توفير الخدمات الصحية، وجذب ذلك انتباه الكثير من المستثمرين العالميين الجدد إلى المجال، إضافة إلى المستثمرين الموجودين حالياً. وتالياً نلقي الضوء على أحدث توجهات سوق الرعاية الصحية في الإمارات.

مشاريع تحت التطوير

مع توقع الزيادة في عدد سكان بالإمارات، وتنامي عدد المرضى، تشير تقديرات إلى أنه تتوجب زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الدولة، ورفع عدد أسرّة المرضى بحوالي 2,000 سرير جديد بحلول 2022؛ وذلك مقارنة بعام 2017 أو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 3% حتى يبلغ عدد الأسرّة 14,969.

وعلى خلفية الزيادة المتوقعة في الطلب خلال الأعوام ال5 المقبلة، وضعت الشركات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية خططاً نشطة؛ لتطوير البنية التحتية للقطاع، ويوجد في الإمارات الآن حوالي 20 مشروعاً للرعاية الصحية بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار(حوالي 22 مليار درهم) في مراحل مختلفة من التطوير؛ وذلك حسبما ورد في تقرير (بزنيسمونيتر إنترناشيونال) حول مشاريع البنية التحتية للرعاية الصحية.

وتتمثل التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في الإمارات في التباطؤ الاقتصادي الأخير، والذي تسبب فيه تراجع أسعار النفط، وبالتالي انخفاض الإنفاق الحكومي على البنية التحتية للرعاية الصحية، إضافة إلى ذلك، يواجه القطاع نقصاً في المهنيين والطاقم الطبي المدرب، وأخيراً، تشكل الزيادة المستمرة في تكاليف الرعاية الصحية ضغوطاً على الميزانية الحكومية وكذلك على المرضى، وقد ظل ارتفاع تكاليف العلاج في المنطقة أحد العوامل التي تدفع المرضى إلى السفر للخارج؛ سعياً وراء العلاج.

الفرص

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وتبدي حكومة الإمارات التزاماً واضحاً بخططها الطموحة؛ لتوسيع وتحديث قطاع الرعاية الصحية في الدولة؛ من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والمعرفة التقنية والخدمات بالقطاع، كذلك تجذب زيادة حصة استثمار القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ من خلال العمل على معالجة التحديات الرئيسية، التي تواجه قطاع الرعاية الصحية؛ مثل: توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتوظيف المزيد من الطاقم الطبي المدرب، واستخدام أحدث التكنولوجيا الطبية، ويتوقع أن تظهر العديد من الفرص المحتملة في القطاع مستقبلاً.

اتجاهات الإنفاق

على مدى الفترة 2013 2018، شكل إجمالي القيمة المضافة في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات في المتوسط حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد بلغت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع حوالي 4.8 مليار دولار في 2017 مسجلة بذلك نمواً سنوياً قدره 4.4%؛ حيث تعد بذلك رابع أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العام المذكور، ويتوقع استمرار نمط الإنفاق في القطاع خلال العقود المقبلة؛ حيث تشارك فيه استثمارات عامة ومن قبل القطاع الخاص.

كما بلغ إجمالي الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات 17 مليار دولار في عام 2017، ويتوقع أن يبلغ 28 مليار دولار بحلول عام 2025، وخلال الفترة 2014 2018، سجل إجمالي الإنفاق في القطاع متوسط نمو نشط بلغ حوالي 5.8% ويتوقع أن يحافظ على مستوى نمو أقوى خلال الفترة 2018 2025، ويعد تحسين خدمات الرعاية الصحية من صميم الأجندة الوطنية؛ حيث منحت الأولوية للتقليل من انتشار الأمراض المزمنة، وقد انعكس ذلك في ميزانية حكومة الإمارات لعام 2018؛ حيث خصصت نسبة 43% من الميزانية للخدمات الاجتماعية و7.4% لقطاع الرعاية الصحية بقيمة قدرها 1.2 مليار دولار.

على مدى الفترة 2014 2017، شكل الإنفاق الحكومي حوالي 71% من إجمالي الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وفي 2017، بلغت قيمة الإنفاق الحكومي على القطاع 11.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 16.9 مليار دولار بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي تراكمي قدره 4.1% خلال الفترة 2018 2025، مع استئثار الحكومة بحصة الأسد في إجمالي الإنفاق على القطاع، إلا أنه من المتوقع أن تتراجع حصة القطاع العام تدريجياً لتصل إلى 61% في عام 2025؛ وذلك بسبب نمو خصخصة الرعاية الصحية بمعدلات سريعة.

إنفاق القطاع الخاص

وشكل إنفاق القطاع الخاص في المتوسط النسبة المتبقية، والتي بلغت 29% من إجمالي الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة 2014 2017، وفي 2017، بلغ إنفاق القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية حوالي 5.2 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 11 مليار دولار بحلول 2025 أي بحوالي الضعف تقريباً؛ حيث يتوقع أن يبلغ نمو إنفاق القطاع الخاص في الرعاية الصحية 9% في المتوسط خلال الفترة 2018 2025.

وسوف تستمر محركات الإنفاق من قبل القطاع الخاص على الرعاية الصحية، والتي تتمثل في تدفق القادمين للسياحة الطبية وتطبيق التأمين الإجباري في دبي وأبوظبي، كذلك يتوقع أن تؤدي استضافة إكسبو 2020 إلى زيادة جاذبية الإمارات كوجهة سياحية ما يزيد من منافع قطاع الرعاية الصحية، كما سيؤدي ذلك إلى ظهور فرص قوية للسياحة الطبية والشركات العالمية العاملة في مجال الرعاية الصحية، وكذلك الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية في الإمارات.