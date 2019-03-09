شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب «العموميات والتوزيعات» يضغط على الأسهم ويتراجع بالسيولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضغطت الأسهم القيادية على مؤشرات الأسواق المحلية في التعاملات الأسبوعية، بعد نهاية «حق التوزيعات» لبعضها، وترقب المزيد للبعض الآخر، وكذلك لقرارات «العموميات»، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات السيولة بشكل ملحوظ.

وتأثر سوق أبوظبي للأوراق المالية بتراجع «أبوظبي الأول» بنسبة أسبوعية بلغت 8.55%، لينخفض مؤشره العام 4.35%، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 1.56% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 3.26% و«الإمارات دبي الوطني» 2.63%.

ورغم هذه التراجعات، واصل المستثمرون الأجانب (غير العرب)، استغلال الفرص المتاحة، ليبلغ صافي استثماراتهم خلال أسبوع 53 مليون درهم محصلة شراء (26 مليوناً في دبي، و27 مليوناً في أبوظبي)، في وقت استمرت القوة الشرائية للمحافظ الاستثمارية في دبي بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم كمحصلة شراء أسبوعية، بينما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي.

وتراجعت مستويات السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 1.4 مليار درهم، مقارنة مع الأسابيع القليلة الماضية، توزعت بواقع 687.74 مليون درهم في دبي، و716 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 726.85 مليون سهم، منها 476.15 مليون سهم في دبي، و250.7 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 7625 صفقة.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4914.38 نقطة، تحت وطأة نزول أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والتأمين والخدمات والسلع.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 6.37% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 8.55% و«أبوظبي التجاري» 1.99%، و«الاتحاد الوطني» 2.87%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.47% متأثراً بنزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما هبط قطاع الطاقة بنحو 4% نتيجة نزول «دانة غاز» 3.46% و«أدنوك للتوزيع» 1.79% و«طاقة» 9.38%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.35% مستفيداً من مكاسب «الدار» 0.56% و«رأس الخيمة العقارية» 0.22% على الرغم من تراجع «إشراق» 1.83%.

من جانبه، نزل مؤشر سوق دبي خلال أسبوع إلى مستوى 2594.52 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

ونزل قطاع العقار بنسبة 2.8% بعد نزول «إعمار العقارية» 3.26% و«أرابتك» 0.93% و«ديار» 1.39% و«إعمار للتطوير» 2.82% و«إعمار مولز» 4% و«الاتحاد العقارية» 3.36%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.6% بفعل تراجع «سوق دبي المالي» 6% و«شعاع كابيتال» 5.16% فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.17% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 2.63% و«دبي الإسلامي» 0.96%.

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وتراجع قطاع النقل أيضاً 1.21% نتيجة تراجع «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 0.9% و«الخليج للملاحة» 0.13%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية»، مجدداً على صدارة التداولات الأسبوعية في سوق دبي بقيمة 147.8 مليون درهم، مغلقاً عند 4.74 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 112.3 مليون درهم، وأغلق عند 5.17 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بلغت 85 مليون درهم، وأقفل سعره عند 0.958 درهم.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي بقيمة 146.82 مليون درهم، مغلقاً عند 13.9 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات ب135.5 مليون درهم، مغلقاً عند 16.8 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 83.6 مليون درهم، وأقفل عند 9.34 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال أسبوع، سهم «بنك المشرق» بارتفاعه 12.36% وأغلق عند 80 درهماً، ثم سهم «دار التكافل» الذي أغلق مرتفعاً عند 8.97%، وأغلق عند 0.58 درهم، تلاه سهم «ديجيتال سيرفيسس»، وزاد بنسبة 6.47% وأقفل عند 0.247 درهم.

أما من حيث التراجع الأكثر، فقد جاء في المقدمة سهم «أريج» وانخفض بنسبة 7.63% إلى 1.21 درهم، تلاه سهم «دي إكس بي»، وانخفض بنسبة 7.6% إلى 0.243 درهم، ثم سهم «سوق دبي المالي» بتراجعه 6% إلى 0.788 درهم.

وسجل سهم «أبوظبي لبناء السفن» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 15% مغلقاً عند 1.15 درهم، تلاه سهم «الشارقة للأسمنت» وارتفع 5.26% عند 0.9 درهم، ثم سهم «القدرة القابضة»، بارتفاعه بنسبة 4.88% ليغلق عند 0.839 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الأسهم المتراجعة سهم «أريد» بنسبة 10% مغلقاً عند 63.9 درهم، ثم سهم «طاقة»، وانخفض بنسبة 9.38% إلى 0.87 درهم، تلاه من حيث التراجع سهم «أبوظبي الأول».

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 53 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 53 مليون درهم محصلة بيع، منها 11.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و30.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و11 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي فقط، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 13.74 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و6 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و3.3 مليون درهم محصلة بيع العرب.

أما في سوق أبوظبي، فاتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ قرب 30 مليون درهم محصلة شراء، منها 27 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و3 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و25 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب، غير العرب، مشترياتهم الأسبوعية في سوق أبوظبي، على أسهم شركات «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«رأس الخيمة العقارية» و«إشراق»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«أدنوك للتوزيع» و«الاتحاد الوطني» و«دانة غاز».

وشهدت المحافظ الاستثمارية تبايناً بالأداء في التعاملات الأسبوعية، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار قرب 50 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار قرب 40 مليون درهم محصلة بيع.

أما المستثمرون الأفراد فقد اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 40 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة بيع.