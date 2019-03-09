شكرا لقرائتكم خبر عن «بيانات ضعيفة» تحاصر مؤشرات الأسهم العالمية في المنطقة الحمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغرقت موجة بيانات اقتصادية ضعيفة مؤشرات الأسهم العالمية في دوامة تراجع حاد؛ لتكتسي كافة المؤشرات الرئيسية باللون الأحمر في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، انخفضت المؤشرات في مستهل التعاملات، أمس الجمعة، بأكثر من 1% بضغط من بيانات توظيف ضعيفة، فخسر مؤشر داو جونز 200 نقطة، كما نزل مؤشر «إس آند بي» 0.83%، وهبط «ناسداك» 1.04%

توقف نمو الوظائف الأمريكية تقريباً في فبراير/‏ شباط، مع خلق الاقتصاد 20 ألف وظيفة فقط في ظل انكماش في الأجور بقطاع التشييد، وبضعة قطاعات أخرى، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

ويتماشى تواضع نمو الوظائف الذي جاء في تقرير وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، مع تباطؤ الاقتصاد الذي سيسجل في يوليو/‏ تموز نمواً مستمراً منذ عشر سنوات، وهي أطول فترة نمو مسجلة. ويدعم هذا نهج التحلي بالصبر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

وبينما كان نمو الوظائف في فبراير/‏ شباط هو الأضعف منذ سبتمبر/‏ أيلول 2017، فإن تفاصيل أخرى في تقرير الوظائف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، جاءت قوية. وانخفض معدل البطالة مجدداً إلى أقل من 4 %، وسجل النمو السنوي للأجور أفضل وتيرة منذ عام 2009.

إضافة إلى ذلك، جرت مراجعة بيانات شهري ديسمبر/‏ كانون الأول، ويناير/‏ كانون الثاني، لتظهر 12 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 180 ألف وظيفة الشهر الماضي، وأن يتراجع معدل البطالة إلى 3.9%.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتاً أو 0.4% في فبراير/‏ شباط، بعد أن ارتفع 0.1% في يناير/‏ كانون الثاني؛ ليدفع الزيادة السنوية في الأجور إلى 3.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ إبريل/‏ نيسان 2009، من 3.1% في يناير/‏ كانون الثاني.

وفي أوروبا، اتجهت المؤشرات الرئيسية إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ ديسمبر/‏ كانون الأول أمس الجمعة، مواصلة خسائرها مع تعرض السوق لضغوط جراء بيانات تجارية ضعيفة من الصين وانخفاض الطلبيات الصناعية في ألمانيا، ما يؤكد تباطؤاً حاداً في الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ليتجه إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ 21 ديسمبر/‏ كانون الأول عندما شهدت الأسواق العالمية موجة بيع كثيف.

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وقادت أسهم بنوك منطقة اليورو الهبوط أول أمس الخميس عندما خفّض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو واستبعد رفع أسعار الفائدة، وعاودت الهبوط أمس الجمعة.

وهبط مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4% وقطاع السيارات 1.6% بعد أن أعلنت الصين أكبر هبوط في الصادرات خلال ثلاث سنوات، بينما هبطت الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع، وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.6%.

وفي آسيا، هبطت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات أمس الجمعة، بأكبر وتيرة منذ 4 أشهر، وذلك تزامناً مع إفصاح بيانات تجارية سلبية.

وبنهاية تعاملات أمس تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 4.4% وهي أكبر وتيرة منذ 4 أشهر إلى مستوى 2969.9 نقطة.

وأغلق المؤشر بذلك عند أدنى مستوى 3000 نقطة الذي وصل إليه في الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ يونيو/‏ حزيران الماضي.

كما تراجع مؤشر «سي.إس.أي3000» بنسبة 0.4% عند مستوى 3657.6 نقطة.

وسجلت أسهم بعض الشركات تراجعاً كبير في الأداء، فانخفض سهم شركة التأمين على حياة الأفراد «بيبول إنشورنس كومبوني» بنحو 5% بعد أن هبط السهم بنسبة 10% أثناء الجلسة.

كما أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الجمعة، وانخفض المؤشر القياسي 2% إلى 21025.56 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير/‏ شباط. وهذا هو أكبر هبوط يومي لنيكاي منذ الثامن من فبراير/‏ شباط.

وهبط المؤشر 2.7% هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف ديسمبر/‏ كانون الأول بعد أن ظل ينخفض على مدى أربعة أيام، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8% إلى 1572.44 نقطة.

(وكالات)