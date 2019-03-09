الاقتصاد

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أول أمس الخميس، أن قطاع البترول في بلاده حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الملا أوضح عقب اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن قطاع البترول حقق كذلك أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية.

(د ب أ)

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