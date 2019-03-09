شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تروج للمرافق والفنادق السياحية الجديدة في «بورصة برلين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أوضح نبيل الزرعوني رئيس إقليم الشرق الأوسط وإفريقيا - تطوير سوق السفر في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أن الدائرة تركز خلال مشاركتها في بورصة السفر العالمي في برلين على التعريف والترويج للمرافق السياحية والفندقية الجديدة التي دخلت سوق أبوظبي مؤخراً، والتي يتوقع أن تستقطب الكثير من السياح والزائرين لقضاء تجربة سياحية ممتعة وثرية تترك انطباعاً إيجابياً لديهم.

قال نبيل الزرعوني: لقد شهدنا مؤخراً افتتاح العديد من الفنادق مثل جميرا السعديات، جميرا الوثبة، ريكسوس السعديات، ايدشن أبوظبي، ويتوقع خلال العام الجاري افتتاح فندق فيرمونت مارينا أبوظبي، وكل هذه الفنادق تشكل إضافة نوعية على القطاع الفندقي في الإمارة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والسياح القادمين إلى الإمارة، إلى جانب استيعاب المشاركين في المعارض والفعاليات الكبيرة التي تستضيفها أبوظبي على غرار معرض آيدكس، وبطولة الأولمبياد الخاصة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، وغيرها.

وأضاف: تشكل مشاركتنا في بورصة السفر العالمي في برلين مناسبة هامة للترويج لعام التسامح والفعاليات التي يجري تنظيمها بهذه المناسبة، خاصة مع الزيارة التي قام بها بابا الفاتيكان مؤخراً، إلى العاصمة أبوظبي بحضور شيخ الأزهر الشريف.

وذكر الزرعوني، أن دائرة الثقافة والسياحة بصدد المشاركة في العديد من المعارض السياحية الإقليمية والعالمية على غرار سوق السفر العربي في دبي ومعرض السفر العالمي في لندن، وغيرها من المعارض، إلى جانب تنظيم جولات سياحية تعريفية في عدد من الأسواق العالمية الهامة لإمارة أبوظبي بمشاركة شركاء الدائرة من شركات سياحية، وفنادق.

وأفاد بأن الدائرة لديها 10 مكاتب تمثيلية سياحية منتشرة في اهم المدن العالمية للترويج، والتعريف بالمنتج السياحي في أبوظبي.

وأكد الزرعوني أن المشاركة في فعاليات بورصة السفر العالمي كانت مثمرة للغاية حيث شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع صناع القرار السياحي العالمي، إلى جانب اللقاءات التي عقدها شركاء الدائرة مع نظرائهم في السوق الألماني بشكل خاص، والسوق الأوروبي بشكل عام.

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تكريم الصحافة الألمانية

احتضن جناح أبوظبي في معرض سوق السفر العالمي في برلين وللعام الثاني على التوالي، حفل توزيع جوائز «توريستيك ميديا آند بي آر 2019»، الذي تنظمه شركة «SRT»، المتخصصة في إصدار كتيبات سنوية عن الصحافة والعلاقات الإعلامية في قطاع السياحة والمنتشرة في ألمانيا، والنمسا، وسويسرا. حضر الحفل علي الأحمد، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعيد السعيد، مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والاتصال بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ونحو 80 إعلامياً من كبار المحررين السياحيين في الصحف الألمانية والسويسرية والنمساوية، مثل جريدة فرانكفورتر ألجماينة، وزود دويتشة، وصحيفة تسايت، إضافة إلى أشهر المدونين والصحفيين في المجلات المتخصصة بالسياحة والسفر، الذين تم اختيارهم من بين آلاف الإعلاميين من الدول الثلاث، حيث تم منح الجائزة ل 9 إعلاميين باعتبارهم الأفضل في تناول التغطيات الصحفية السياحية والترويج لإمارة أبوظبي، وكذلك الأفضل في الحزم الترويجية والخطط الإعلامية للإمارة، والأكثر زيارة لأبوظبي.

وتعد «توريستك ميديا أند بي آر»، كذلك أكبر مؤسسة تجمع الشركات الإعلامية والصحفيين والصحف المحلية، ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

الاتحاد للطيران شريك سياحة أبوظبي

قال بيتر بومجارتنر، مستشار استراتيجي أول بالاتحاد للطيران، إن التطورات التي شهدتها البنية التحتية السياحية في أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية قد أسهمت بشكل كبير في استقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم وعززت من ثراء المنتج السياحي لإمارة أبوظبي.

وأضاف بومجارتنر في حديث لوسائل الإعلام على هامش مشاركة الاتحاد للطيران ضمن جناح أبوظبي في بورصة السياحة العالمية، أن المعالم والمرافق السياحية الجديدة في أبوظبي زادت من جاذبية أبوظبي واهتمام السياح في الأسواق الرئيسية، خاصة السوق الألماني، كما أن هناك نمواً ملحوظاً في أعداد السياح الألمان القادمين إلى أبوظبي خلال الفترة الماضية، هو النمو الذي ينعكس بدوره على معدلات إشغال المقاعد في رحلات الاتحاد للطيران التي تعد شريكاً مهماً في منظومة صناعة السياحة في الإمارة.

وذكر أن تواجد الاتحاد للطيران في بورصة برلين مع دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، وأيضاً مع شركاء القطاع من فنادق وشركات سياحية ومعالم سياحية، يعكس التناغم الكبير بين جميع الجهات ذات الصلة بصناعة السياحة والسفر في أبوظبي، سعياً للعمل معاً للترويج للوجهة أبوظبي، وما تملكه من مقومات وعوامل جذب عالمية، مشيراً كذلك إلى أن المشاركة في هذه المنصة السياحية العالمية تمنح الشركات فرصة لاستعراض التطورات الكبيرة والمتسارعة في الصناعة وتجديد اللقاءات المباشرة مع كبار وكلاء ومنظمي الرحلات السياحية، واللاعبين المهمين في سوق السياحة والسفر.