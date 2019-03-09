شكرا لقرائتكم خبر عن كوينزلاند الأسترالية... ولاية «أشعة الشمس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مجد عبدالله

كوينزلاند ولاية أسترالية تقع شمال شرقي البلاد، ويمتد ساحلها لمسافة تقارب 7000 كيلومتر، ويحوي هذا الساحل الحاجز المرجاني العظيم، وهو أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، يضم آلاف الأنواع البحرية. وتمتد سواحلها الشرقية لمسافة طويلة من الساحل الذهبي شبه الاستوائي، إلى الغابات البرية المطرية في أقصى الشمال.

وتعتبر سواحلها الخلابة ومناطقها الخصبة، إضافة إلى الشعاب المرجانية، والجزر المذهلة التابعة لها، من أهم عوامل الجذب الرئيسية في الولاية.

وليس من المستغرب أن يعيش معظم سكان الولاية البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة (من إجمالي 5 ملايين) على الساحل بسبب التوسع الهائل الذي شهدته المنتجعات الشاطئية هناك.

وتتميز كوينزلاند، المعروفة أيضاً بولاية «أشعة الشمس» نظراً لطقسها الدافئ، بكونها تحوي كل المقومات التي تجعل منها وجهة سياحية متكاملة، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بركوب الأمواج، والسباحة في المحيط الهادئ، والمشي عبر الغابات شبه الاستوائية، إضافة إلى مشاهدة الطيور البحرية والسلاحف النادرة في الجزر المرجانية.

وتضم الولاية كثيراً من الأماكن ذات الطبيعة الساحرة التي تشمل صن شاين كوست، وجولد كوست، الذي يعد أكثر الشواطئ شعبية، فضلاً عن سلسلة جبال بونيا، وسلسلة الفالق العظيم الذي يحتوي على العديد من الإطلالات الرائعة. كما تحتوي على مجموعات من الشلالات ومواقع النزهات مثل كارنارفرون جورج، وجزر ويتصنداي، وجزيرة هنتشنبروك.

وسواء أكنت ترغب في استكشاف وجهات سياحية فريدة، أو الاستمتاع بفعاليات مذهلة، فإن ولاية كوينزلاند الأسترالية، هي المكان المثالي للقيام بجميع هذه النشاطات.

ونستكشف خلال السطور القادمة أبرز معالم جذب السياح في الولاية.

العاصمة بريسبن

تقع بريسبن على بعد 100 كيلومتر من حدود ويلز الجنوبية، وتنقسم الولاية إلى مناطق عدة معترف بها رسمياً. أما المناطق الجغرافية الأصغر فتضم أثرتون تيبل لاندز، والحزام الجرانيتي، ومقاطعة القناة، إلى أقصى الشمال الغربي.

وتتمتع بطقس شبه استوائي مثالي على مدار العام. وتشتهر بالطعام اللذيذ والمأكولات الشهية، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة الكثيرة التي تنظمها. وتحتوي العاصمة على شاطئ ستريت بيتش، وهو الشاطئ الوحيد الموجود في وسط المدينة، وهو عبارة عن شاطئ اصطناعي يضم بحيرة شاطئية تحيط بها الشواطئ الرملية البيضاء والنباتات شبه الاستوائية. ويمكن للسياح الاستمتاع بالسباحة في ستريت بيتش مجاناً. كما تضم العاصمة حديقة الحيوانات ألما بارك، التي تشتهر بمجموعة متنوعة وكبيرة من الحيوانات.

جولد كوست

تقع مدينة جولد كوست جنوبي بريسبن، على الساحل الشرقي لأستراليا. وتشتهر بشواطئها الرملية الطويلة وأماكن رياضة ركوب الأمواج، فضلاً عن نظامها المتقن للقنوات المائية، كما أنها تعد موطناً للمتنزهات الترفيهية مثل دريم وولد، وسي وورلد.

وتنطلق مسارات المشي في جولد كوست، لمسافات طويلة داخل الممرات الجبلية والوديان، وتتميز بكونها موطناً للطيور النادرة والغابات المطرية، ومكاناً مناسباً لقضاء وقت ممتع في رياضة الغوص والسباحة، إلى جانب السلاحف البحرية في مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه رائع.

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سن شاين كوست

ثالث منطقة من حيث الاكتظاظ بالسكان في كوينزلاند، وتقع على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من عاصمة ولاية بريسبن جنوب شرقي كوينزلاند، على ساحل المحيط الهادئ، وتضم المنطقة العديد من المحاور الساحلية في كالوندرا، وكوانا ووترز، وماروتشيدور ونوسا هيدز. وقد تطورت نامبور وماليني كمراكز تجارية رئيسية فيها.

وتشمل سن شاين كوست، المنتجعات الشاطئية وأماكن ركوب الأمواج. وتمتد من مدينة كالوندرا الساحلية، بالقرب من بريسبن شمالًا، إلى قسم كولولا من الحديقة الوطنية الرملية الكبرى. وتعد موطناً للكثبان الرملية متعددة الألوان، وغابات المنجروف والبحيرات الضحلة.

كيرنز

مدينة في أقصى شمالي كوينزلاند الاستوائية. وتعتبر المدخل إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وواحدة من أكبر المدن السياحية في البلاد.

وتحتوي على مجموعة من المعالم السياحية التي تمنح المتعة لزوارها مثل بحيرة كيرنز الصناعية التي تتميز بمياهها الصافية وإطلالتها المميزة، وهي مكان مثالي للاسترخاء.

كما تضم المدينة متنزه تجابوكاي، الذي يعكس ثقافة السكان الأصليين. وفي الشمال الغربي من المدينة، يمتد متنزه دينتري الوطني على الغابات المطرية الجبلية والوديان.

ويمكن لسياح المدينة قضاء يوم لا يُنسى على جزيرة «جرين» التي تبعد مسافة 45 دقيقة بالقارب من كيرنز، وهي إحدى جزر كيرنز الرملية التي تعد مكاناً ممتازاً لقضاء يوم من الاسترخاء التام، والاستمتاع بمشاهدة الأسماك والكائنات البحرية المختلفة.

الحاجز المرجاني العظيم

يُعرف أيضاً بالحيد المرجاني العظيم، ويمتد على مسافات شاسعة في الساحل الشمالي من الولاية، ويتكون من حدائق مرجانية مثل أوزيبري المرجاني، ويُعد واحداً من عجائب الطبيعة في أستراليا، وأحد أبرز المعالم الطبيعية على وجه المعمورة. ويتميز بمنظره الخلاب وجماله الرائع، واحتوائه على أكبر شعاب مرجانية في العالم؛ إذ يضم أكثر من 3000 نظام من الشعاب والجزر المرجانية، ومئات من الجزر الاستوائية الخلابة، إضافة إلى أجمل الشواطئ الذهبية في العالم.

وبسبب جماله الطبيعي، بات الحاجز المرجاني العظيم، واحداً من أكثر المناطق المفضلة للسياح وعامل جذب رئيسياً في البلاد.

ويمكن للسياح الاستمتاع بأفضل تجربة سياحية، ورؤية أحد أكثر المعالم إثارة للإعجاب، من خلال الغوص تحت الماء في الحاجز المرجاني السفلي لجزر هيرون، وليدي موسجريف، وليدي إليوت، وهي جزر تابعة للولاية.

حديقة كارنارفون الوطنية

تقع على بعد 720 كيلومتراً شمال غربي العاصمة بريسبن، في المرتفعات الوسطى بكوينزلاند، وهي عبارة عن تشكيل مذهل من الأحجار الرملية. وتتميز هذه البقعة الرائعة بكونها توفر آفاقاً قديمة، وتعج بالحياة البرية والمناظر الخلابة التي لا تُنسى. وتضم مجموعة كبيرة من النباتات والحيوانات المتنوعة، وتعتبر إرث السكان الأصليين، وتحظى باهتمام كبير من قبل الولاية، وتحتوي منطقة الزوار المحيطة بالحديقة على المروج العشبية التي تجذب حيوانات الكنجر.