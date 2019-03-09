شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة عجمان» تسلّط الضوء على حسن الضيافة ونقاط الجذب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في الفترة من 6 إلى 10 مارس/‏ آذار الجاري، حيث تروّج الدائرة للإمارة ومناطقها السياحية المتنوعة والأنشطة والفعاليات التي تقام فيها. ويتم تمثيل أكثر من 180 دولة في المعرض العالمي الرائد للسفر هذا العام، وتشمل قائمة الحضور وكالات السفر الدولية، والسلطات السياحية، ومالكي الفنادق. وتلتقي الدائرة خلال هذه المشاركة مع المستثمرين والخبراء في هذا المجال لتبادل الأفكار واستكشاف الاتجاهات والتطورات والابتكارات العالمية.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: تقوم الدائرة خلال مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، بالترويج لعروض عجمان الحالية في قطاعي الترفيه والضيافة والمشاريع الجديدة التي يجري العمل عليها، أو التي أطلقت مؤخراً، ومن بينها جائزة «مُدامة» التي أعلنا عنها في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي لتشجيع السياحة المستدامة في دولة الإمارات، وتقدير الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بشأن التنمية المستدامة والتوجه نحو اقتصاد أخضر.

وأضاف: تعتبر المملكة المتحدة وألمانيا من الأسواق المهمة. ولتقديم عجمان كوجهة سياحية في المملكة المتحدة، افتتحنا أول مكتب لنا في الخارج بلندن العام الماضي، وقمنا بتعيين سكوت ماركتنج ليمتد، لإبراز العروض المتنوعة التي تتوافر في وجهتنا. وتقوم الدائرة بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات التسويق مع شركات رحلات رائدة أخرى من ألمانيا، والمملكة المتحدة.

وبفضل الجهود التي تبذلها دائرة التنمية السياحية في عجمان للترويج للإمارة؛ تستقطب عجمان عدداً متزايداً من الزوار المحليين، والإقليميين، والدوليين. يذكر أن إجمالي إيرادات الإمارة من السياحة والضيافة ارتفع في العام الماضي بنسبة 2% ليصل إلى 467 مليون درهم.

وتعرض دائرة التنمية السياحية في عجمان إمكانات الأعمال بالإمارة. وتقدم حكومة عجمان مجموعة من التسهيلات لتشجيع المستثمرين على الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاعات السياحة الطبية والرياضية والتجارية والترفيهية.

وكان علي عبدالله الأحمد، سفير الإمارات في ألمانيا، زار منصة دائرة التنمية السياحية في عجمان ،يوم الأربعاء، للاجتماع مع وفد الدائرة؛ كما قامت قرينته بزيارة المنصة مع وفد نسائي في اليوم التالي، وبادرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دعوة مجموعة من محرري السياحة الألمان لزيارة منصة دولة الإمارات يوم الخميس، لإجراء مقابلات مع الوفود المشاركة.

وضمت قائمة المشاركين مع الدائرة في بورصة برلين كلاً من: فندق عجمان، وفندق سرايا عجمان - وهو مجمع منتجعات فاخرة، وفندق باهي قصر عجمان، وفندق فيرمونت عجمان، وشركة لاما للسياحة، وشركة ميراكل للوجهات والخدمات السياحية، وشركة مسندم سي أدفنشر للسفر والسياحة، ومنتجع أوبروي بيتش ريزورت الزوراء، وفندق ويندهام جاردن كورنيش عجمان.

Advertisements

أكد صالح الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الهدف الرئيسي من مشاركة دائرة التنمية السياحية بعجمان في معرض بورصة برلين 2019، يتمحور حول بناء شراكات ومبادرات تسويقية متينة من شأنها أن ترسخ مكانة إمارة عجمان؛ كونها إحدى الوجهات المتميزة على الصعيد الدولي، وتعزيز جاذبيتها السياحية ونشر حملات الترويج السياحية الخاصة بالإمارة.

وأضاف الجزيري: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى إبراز عجمان كوجهة فريدة للسياحة والأعمال، مع مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة الرئيسية، مثل السياحة الطبية، والسياحة الرياضية، والسياحة التجارية، وسياحة الترفيه.

وسنواصل العمل مع الشركاء المتميزين لتقديم علامات تجارية جديدة، ومواصلة تعزيز وتنويع مفهوم الإقامة في منتجعات وفنادق الإمارة، تماشياً مع رؤية حكومة عجمان».

وأوضح أن أداء القطاع السياحي في عجمان خلال عام 2018 وبداية العام الجاري، كان مشجعاً، حيث حقق القطاع السياحي في الإمارة نجاحاً جيداً، نتيجة ارتفاع عدد الزائرين في الإمارة بسبب الدعم القوي الذي يتلقاه قطاع السياحة بعجمان، من السوق المحلي، وبعض الأسواق الخارجية التي نجح في تعزيز مكانته فيها.

وتشير التوقعات إلى أن القطاع سيواصل النمو هذا العام بدعم من تعافي بعض الأسواق، مثل السوق الروسي والصيني، وتوسع الناقلات الوطنية ووصولها إلى وجهات جديدة؛ الأمر الذي يشكل رافداً مهماً للقطاع السياحي.

وقال الجزيري: «نجحت الإمارة في جذب كبار المطورين المتطلعين إلى الاستفادة من نقاط الجذب الفريدة في عجمان، ومن الموقع المتميّز للإمارة على ساحل الخليج العربي، كما أن الطبيعة الرائعة في الإمارة مثل الحياة البرية المتنوعة في خور القرم، والفنادق الفخمة، والمراسي ومراكز التسوق وغيرها، تشكل نقاط جذب ترتكز عليها خطط الإمارة في تعزيز استدامة نمو القطاع السياحي».

وتابع: «واصل القطاع السياحي في عجمان تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للفنادق والمشاريع السياحية، تماشياً مع ارتفاع معدلات النمو السنوية في أعداد الزوار، ووصلت الطاقة الاستيعابية لفنادق عجمان مع نهاية عام 2018، إلى 6119 سريراً في 39 منشأة فندقية، فيما وصل عدد الليالي التي قضاها الزوار في هذه المنشآت إلى 1.570.335 ليلة فندقية».

وأوضح الجزيري أن السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية، يعد من أهم الأسواق بالنسبة لإمارة عجمان.