المعيني: دخلنا مرحلة جديدة من ضبط جودة وأوزان وأحجام المنتجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، رابعة ورش التوعية للمنتجين والموردين على مستوى الدولة، حضرها نحو 30 من كبار منتجي ومصنعي العصائر والمياه المعبّأة، للتعريف بنظام القياسات الصناعية رقم 9 لسنة 2017، الذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال العام الجاري، ويسري على تجار وموردي المواد المعبّأة في عبوات بأنواعها. انسجاماً مع خطة توعية وطنية أطلقتها الهيئة العام الماضي لترويج النظام وضمان نشر الوعي به لدى الجهات المستهدفة.

وأكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنه ببدء التطبيق الإلزامي لنظام القياسات الصناعية، فإن الدولة تدخل مرحلة جديدة من مراحل ضبط جودة وأوزان وأحجام المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية، إذ سنلزم المصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بتطبيق النظام الوطني، الذي سيساعد منتجاتهم في الخروج بأفضل صورة ممكنة، ويمكنها من كسب ثقة ومصداقية كبيرة لدى المستهلكين والأسواق الخارجية. وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، إن النظام الوطني للقياسات الصناعية سيلزم المصانع وخطوط الإنتاج، خصوصاً على صعيد إنتاج العصائر ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمياه المعبّأة والدهانات، والمنظفات، بتطبيق النظام، الذي سيقلل الهدر في الإنتاج، وسيرفع من كفاءة العاملين في خطوط الإنتاج الوطنية، والتأكد من مطابقة أدوات القياس المستخدمة محلياً مع نظيراتها عالمياً، في مسعى لرفع الجودة الإنتاجية وتزويد المستهلك بمنتجات ذات مواصفات قياسية عالمية.

واستعرضت إدارة المقاييس في «مواصفات»، خلال الورشة، آليات التطبيق وبيان قنوات التواصل مع الهيئة واستعداد الهيئة لتلقي أية استفسارات بخصوص هذا النظام الذي سيساعد في تعزيز تنافسية الصناعات المحلية، ورفع كفاءتها، ويكفل تطبيقه استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية، والتشريعات المحلية وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية المتبعة في مصانع الدولة التي تؤثر إيجاباً في الاقتصاد وبرامج الحفاظ على البيئة ودعم الصناعات الوطنية.