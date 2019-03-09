شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا لا ترغب في منع «هواوي» من شبكات الجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أول أمس الخميس، إن ألمانيا لا ترغب في منع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية من بناء شبكاتها من الجيل الخامس، مضيفا أن برلين ستعمل بدلا من ذلك على تشديد معايير الأمان لكل الموردين.
وعندما سئل في برنامج حواري لتلفزيون (زد.دي.إف) إن كانت الحكومة تعتزم منع هواوي من مزاد الجيل الخامس المقبل بسبب مخاوف تتعلق بعلاقات الشركة، الرائدة في السوق العالمي، مع الحكومة الصينية قال ألتماير: «لا لن نستبعد أي شركة»، لكنه أضاف أن الحكومة ستعدل القانون، لضمان أن تكون كل المكونات المستخدمة في شبكات الجيل الخامس آمنة، وأنه لن يكون هناك أي انتهاكات ضد قواعد حماية البيانات. (رويترز)
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