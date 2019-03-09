دبي تسمح بإصدار رمز المستورد الجمركي لأصحاب رخصة تاجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، بالتعاون مع «جمارك دبي»، عن إمكانية إصدار رمز المستورد الجمركي لأصحاب رخصة تاجر من المشاريع التجارية، حيث يستطيع صاحب الرخصة إصدار رمز المستورد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaitrade.ae وتعبئة نموذج البيانات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام أصحاب الأعمال التجارية، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم، والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين داخل وخارج الدولة.

وأعرب عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عن سعادته بالتعاون مع جمارك دبي، مؤكداً أنه يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للدوائر والمؤسسات الحكومية بالعمل على تعزيز التعاون بينها، وتطبيق أفضل الممارسات، بما يحقق المصلحة العامة. وقال: «نحرص في اقتصادية دبي على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشاريع التجارية التي تُدار من مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، والمساهمة في تلك المشاريع التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني».

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من جانبه، قال إدريس بهزاد، مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: «نحرص على تطوير التعاون مع اقتصادية دبي لتقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمشاريع التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً لمشاركتها في النمو التجاري والاقتصادي في إمارة دبي. ويمثل تمكين أصحاب رخصة تاجر، من إصدار رمز المستورد الجمركي، خطوة مهمة لتيسير تعاملاتهم التجارية واختصار الوقت والجهد، لاستكمال استيراد البضائع من قِبلهم، وإتمام التخليص الجمركي عليها، حيث نعمل على تطوير خدماتنا المقدمة للتجارة التي تتم بواسطة الوسائل الرقمية مثل التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمواكبة إنشاء دبي لأول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، تنفيذاً للبند الثالث من بنود وثيقة الخمسين».

وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 2075 رخصة تاجر، منذ إطلاق المبادرة وحتى 7 مارس 2019. وشكلت الجنسية الإماراتية نحو 1763 رخصة، بنسبة 85% من إجمالي الرخص الصادرة. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 60% من عدد الرخص (1244)، فيما شكل الذكور نسبة بنحو 40% (831).

ووصل العدد الإجمالي لأنشطة رخصة تاجر إلى 414 نشاطاً، منها 224 نشاطاً تجارياً، و190 نشاطاً مهنياً. وبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة عشرة أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى أمس، على مجموعة الأزياء والموضة، والأنشطة الغذائية، والخدمات التسويقية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية، والخياطة، ومجموعة الحفلات.