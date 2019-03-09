«أمازون» تخطط لزيادة متاجرها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «أمازون» عن خطط لفتح المزيد من محال بيع الكتب والمتاجر التي تبيع المنتجات الفضلى فقط، فيما تغلق أكشاكها الأصغر حجماً في الولايات المتحدة. وقالت ناطقة باسم الشركة لوكالة فرانس برس: «بعد الكثير من المراجعة، توصلنا إلى قرار يقضي بوقف برنامج الأكشاك، وزيادة عدد متاجر «أمازون بوكس» و «أمازون 4 ستارز» ونحن نتطلّع إلى افتتاح فروع جديدة للمتجرين خلال هذا العام». وستغلق الأكشاك البالغ عددها 87 في الولايات المتحدة الشهر المقبل.(أ ف ب)