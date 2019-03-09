شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تخطط لزيادة متاجرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «أمازون» عن خطط لفتح المزيد من محال بيع الكتب والمتاجر التي تبيع المنتجات الفضلى فقط، فيما تغلق أكشاكها الأصغر حجماً في الولايات المتحدة. وقالت ناطقة باسم الشركة لوكالة فرانس برس: «بعد الكثير من المراجعة، توصلنا إلى قرار يقضي بوقف برنامج الأكشاك، وزيادة عدد متاجر «أمازون بوكس» و «أمازون 4 ستارز» ونحن نتطلّع إلى افتتاح فروع جديدة للمتجرين خلال هذا العام». وستغلق الأكشاك البالغ عددها 87 في الولايات المتحدة الشهر المقبل.(أ ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر «أمازون» تخطط لزيادة متاجرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.