«الظاهري كابيتال انفستمنت» تُطلق البرج التجاري «ذا فيه» الذكي بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مجموعة «الظاهري كابيتال انفستمنت» (ADCI) 27 فبراير برجها التجاري الذكي والمتطور «ذا فيه»The V الذي يقع في منطقة البرشاء في دبي. ويهدف البرج الجديد إلى إثراء وتعزيز نمو المجتمع التجاري والعقاري في الإمارات.

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واكتمل المشروع التجاري بنسبة 100%، وهو يتضمن مكاتب حديثة ومستودعات ومتاجر للبيع بالتجزئة. كما يشتمل البرج التجاري على عدد من المقاهي الرائدة التي ستقدم المشروبات الساخنة والباردة بسعر التكلفة لمستأجري البرج.

وقال رشدي مزمل، مدير وحدة العقارات في مجموعة «الظاهري كابيتال انفستمنت»: سيبدأ البرج العمل قريباً، حيث إنه سيتضمن تجهيزات ومرافق متطورة تمكننا من تلبية احتياجات المستهلكين بطريقة مميزة. ويعتبر البرج عبارة عن مبنى ذكي مجهز بمرافق حديثة للغاية تتناسب مع كافة الأعمال التجارية.

وتشتمل السمات الرئيسية للبرج بتبنيه لمقاييس أمنية صارمة، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات مميزة مثل تقنية التعرف البصري إلى السيارات، إضافة إلى وجود أجهزة تخزين آمنة ومضمونة تسهل تخزين البيانات والمعلومات والممتلكات الثمينة بشكل آمن وسريع. وسيوفر مجموعة من الميزات لتحسين السلامة والراحة للمستأجرين وزيادة في الإنتاجية، لما يتمتع به البرج التجاري من تصاميم متطورة. كما سيتم توفير خدمات التبريد المجانية من خلال معدات تبريد وتهوية متطورة. وسيقدم البرج للمستأجرين قاعات اجتماعات ومراكز تدريب، وصالة للألعاب الرياضية الحديثة وحوض سباحة على السطح يعد الأول من نوعه.