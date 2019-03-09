ترامب يغير اسم تيم كوك إلى «أبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح اسم رئيس مجلس إدارة «أبل» تيم كوك، «تيم أبل»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأول الخميس، بعد هفوة ارتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتشرت بشكل واسع عبر «تويتر».

وتفاعلت أوساط «تويتر» كثيراً بعدما شكر الرئيس الأمريكي إثر اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء «تيم أبل» على استثمارات الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا واستحداثها لفرص عمل.

وغير كوك، اسمه الظاهر على حسابه في «تويتر» غداة ذلك مستخدماً اسمه الأول، يليه شعار للتفاحة المقضومة التي ترمز إلى المجموعة.

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وعرض بعض المغردين، اقتراحات أخرى بينها بيل مايكروسوفت (غيتس) وإلون تيسلا (ماسك) وجورج أمريكا (واشنطن)، ونشر أحد المغردين صورة لكوك، متحدثاً إلى ترامب مع تفاحة على وجهه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها ترامب هفوات كهذه، فالعام الماضي عرف عن مارلين هوسون رئيسة مجلس إدارة شركة «لوكهيد» لصناعات الدفاع على أنها «مارلين لوكهيد».

(أ ف ب)