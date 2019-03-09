الإمارات الأولى إقليمياً بطرح هاتف «هواوي» القابل للطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال مصدر مسؤول بشركة «هواوي لأعمال المستهلكين» ل«الخليج»: إن دولة الإمارات ستكون الأولى في المنطقة وإفريقيا ومن أوائل دول العالم بتوفير هاتفها «HUAWEI Mate X» القابل للطي بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وخصت «هواوي لأعمال المستهلكين» الإمارات بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لاستعراض الهاتف خلال جلسة إعلامية لوسائل الإعلام الإماراتية بمقرها في دبي.

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وقالت هواوي لأعمال المستهلكين في دبي خلال المؤتمر: إن الهاتف الجديد يدشن لمرحلة جديدة من عمر الهواتف الذكية غير التقليدية التي تجمع بين تقنيات الجيل الخامس وخصائص الكمبيوترات اللوحية التي ربما تتلاشى مع انتشار الهواتف القابلة للطي خلال سنوات قليلة.

وأوضحت «هواوي» أن هاتف «HUAWEI Mate X» القابل للطي استغرق اختباره آلاف الساعات من العمل الشاق، لتحمل ضغط التشغيل المتواصل وبالأخص «مفصل الشاشة» الذي يحتوي على أكثر من 100 قطعة تم العمل على تطويرها لمدة 3 سنوات.

أضافت هواوي أن الهاتف يعد أسرع هاتف بتقنيات الجيل الخامس في العالم، فيما يضم رقاقة الموديم متعدد الأنماط بالونج 5000 بتقنية 7 نانومتر، وبطارية عالية السعة قدرتها 4500 ميلي أمبير ساعة والتي يدعمها أسرع شاحن،كما يتمتع الهاتف بميزة بشاشة مقاسها 6.6 بوصة عند الطي، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات.

وقالت الشركة إن الهاتف يتمتع بنظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي وواجهة استخدام جديدة تماماً تقدم للمستهلكين تجربة استخدام غير مسبوقة، كما سيتوافر الهاتف بلون أزرق جديد يرتقي بمعيار المنافسة إلى مستويات جديدة لمستقبل الهواتف الذكية، ويتضمن أحدث كاميرات لايكا التي تدعم مزايا التصوير الأكثر تقدماً.