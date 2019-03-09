دبي تتوقع 500 ألف سائح علاجي بحلول 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

قال شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «أمانات القابضة» إن دبي تواصل تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ رؤيتها لتحقيق الازدهار المستقبلي، مع توفير أعلى معايير الخدمات الصحية والتعليم لسكانها.

وأضاف: «في عام 2018 كنا نشطين للغاية في الاستثمار بالأصول العالية الجودة في قطاعاتنا المختارة، وهي التعليم والرعاية الصحية. وتعكس عمليات الاستحواذ التي أجريناها في دبي في العام الماضي، دعمنا لخطة أعمال الحكومة والثقة التي نتمتع بها في هذا السوق الحيوي. وعلى وجه الخصوص، استحوذنا على جامعة ميدلسكس دبي والأصول العقارية لمدرسة نورث لندن كوليجيت».

وأوضح في تصريحات نشرتها «ذا بزنس يير»، أن «أمانات» تواصل الاستفادة من الاتجاهات الاستثمارية المواتية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. ففي مجال التعليم، وضعت حكومة الإمارات اقتصاد المعرفة قبل رؤيتها التنموية، ويدعم ذلك الديناميات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك نمو عدد السكان وتحسن مستويات الرفاه التي نتج عنها زيادة الالتحاق بالمدارس. وفي مجال الرعاية الصحية، لا تزال هناك حاجة لتقديم خدمات تتماشى مع الخصائص الديموغرافية، إلى جانب توفير التخصصات الطبية المتعلقة بأمراض أنماط الحياة المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

Advertisements

وقال: إن دبي أظهرت التزاماً قوياً تجاه تطوير وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك من خلال إطلاق الصيدليات الذكية أو استخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، فإن الحكومة تعمل جاهدة مع شركائها في القطاعين الخاص والعام لقيادة العالم في هذا المجال. ونتوقع أن تؤدي أجندة التحوّل الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات بشكل كبير من خلال تعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات والتعامل بشكل أفضل مع العملاء.

من جانبه، قال مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء، إن مستقبل السياحة العلاجية في دبي مشجع للغاية، حيث من المتوقع استقطاب 500 ألف سائح علاجي بحلول عام 2020. ووفقاً لمجلس السياحة العلاجية في دبي، استقطبت الإمارة أكثر من 300 ألف سائح علاجي، معظمهم من الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وغيرها من الدول.

وأوضح أن مزودي الخدمات العلاجية والصحية في دبي بحاجة إلى تعزيز كفاءة التكاليف من دون المساس بالجودة، الأمر الذي يسمح لنا بمنافسة وجهات السياحة العلاجية الأخرى، مشيراً إلى أن هنالك مبادرة يديرها مجلس السياحة بالتعاون مع كبار مزودي الخدمات الصحية الخاصة لتقديم أفضل الحلول العلاجية للسياح.

وأضاف أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحدث ابتكاراً في العديد من القطاعات على مستوى العالم، مع تأثر الرعاية الصحية بشكل كبير بهذا التوجه، ومع ذلك لا يزال القطاع يعتمد على التفاعل الإنساني.

وفي تشخيص الأمراض، نرى فوائد جمة لاستخدام الخوارزميات التي تجعلنا نشخص الحالة بقدر أكبر من الدقة وأقل قدر من الفحوص. ومع التطور السريع للتكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع التعلم الآلي، أصبح لدينا روبوتات يمكنها التكيف مع السمات الشخصية وعادات الجراحين، ويمكننا أيضاً الوصول إلى مجموعة ضخمة من البيانات لأغراض البحث والعلاج عبر تقنية البلوك تشين.