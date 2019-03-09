شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب متفائل بقرب إنهاء المفاوضات مع الصين.. وبكين تتعهد بدعم «هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الخميس، أن المفاوضات التجارية مع الصين تحرز تقدماً، معرباً عن تفاؤله بشأن إنهاء المواجهة، التي استمرت ثمانية شهور بين أكبر اقتصادين في العالم، وفيما أبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنّ المحادثات «تسير بشكل جيد»، قدّمت بكين، أمس الجمعة، دعمها المطلق للمعركة القضائية، التي أطلقتها مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات ضدّ الولايات المتحدة، الخميس، مؤكدةً أنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة»؛ للدفاع عن هذه الشركة الخاصة.

تتهم واشنطن، بكين بممارسات تجارية غير عادلة؛ بينها سرقة الملكية الفكرية، كما أنها تطالبها بإصلاحات في النظام الاقتصادي؛ لكن من غير المتوقع أن تقوم الصين بإصلاحات بارزة من دون التعرض لضغوط معركة تجارية طويلة الأمد.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توتراً في الأسواق منذ أشهر.

ويقول محللون: إنه في الوقت الذي تواجه فيه الصين تباطؤاً اقتصادياً، فإن بكين ستكون حريصة على إبرام صفقة، ومن المرجح أن تقدم تنازلات كبيرة.

والأربعاء، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أن العجز التجاري ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات، وبلغ 621 مليار دولار؛ رغم جهود ترامب في خفض العجز.

من جهته، رحّب وزير الخارجية الصيني وانج يي بالمبادرة التي اتخذتها «هواوي»، معتبراً أنها لا يجب أن تبقى مثل «حمل صامت» أمام الأمريكيين.

ويقول الأمريكيون: إن المعدات التي تنتجها المجموعة يمكن أن تستخدمها بكين للتجسس على دول أخرى، ومنعت الولايات المتحدة «هواوي» من نشر معداتها للجيل الخامس لشبكات الهاتف (5 جي) على الأراضي الأمريكية، كما منعت إداراتها من شراء منتجات وخدمات «هواوي». وتسعى واشنطن إلى إقناع حلفائها الغربيين بالقيام بخطوات مماثلة.

ويريد القضاء الأمريكي أيضاً محاكمة المديرة المالية للمجموعة الصينية مينغ وانتشو؛ لخرقها العقوبات ضدّ إيران. وأُوقفت مينغ في كندا، وأطلق سراحها بشكل مشروط في الوقت الحالي، بانتظار تفعيل إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة.

ورأى وانج، أمس، أنه «يكفي أن يتخذ المرء موقفاً موضوعياً ومحايداً؛ ليلاحظ أن الخطوات الأخيرة ضدّ شركة وأفراد صينيين محددين ليست مسألة قضائية بسيطة؛ بل إنها تعد قمعاً سياسياً متعمداً».

وتابع في مؤتمر صحفي على هامش الجلسة السنوية للبرلمان «اتخذنا وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية؛ لحماية حازمة للحقوق والمصالح الشرعية للشركات والمواطنين الصينيين».

الوسائل القانونية

وأعلنت «هواوي»، الخميس، عن رفع دعوى في ولاية تكساس (جنوب) ضد واشنطن؛ بسبب منعها الإدارات الأمريكية من حيازة منتجات «هواوي».

وتريد الشركة المطالبة أيضاً بتعويضات وفوائد؛ بسبب المنع «غير الدستوري» الذي يستهدفها. وتتهم الولايات المتحدة بقرصنة خوادمها، وسرقة رسائلها الإلكترونية.

وأكد وانج يي: «نحن ندعم الشركات والأشخاص المَعنيّين في استخدام الوسائل القانونية؛ من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم، حتى لا يكونوا كالحمل الصامت».

من جهته، رأى السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد، أن الدعوى التي رفعتها هواوي «تشبه إجراء انتقامياً»، مضيفاً «برأيي ليست هذه استراتيجية ذكية جداً»؛ وذلك في مقابلة بثّها تلفزيون «بلومبيرج».

وتؤكد إدارة دونالد ترامب، أن معدات «هواوي» قابلة للاستخدام من قبل الاستخبارات الصينية؛ بهدف التجسس على دول أخرى وزعزعة اتصالاتها.

وترى الصين في تلك الاتهامات ذريعة للحد من نمو الشركة الرائدة عالمياً في مجال معدات الاتصالات، وتجنّب تفوقها تكنولوجياً على الولايات المتحدة.

وأضاف وانج: «ما نريد الدفاع عنه ليس فقط حقوق ومصالح شركة؛ بل الحق الشرعي في التطور لأي بلد أو أمة».

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وتمثل مينغ وانتشو أمام المحكمة في الثامن من مايو/أيار في فانكوفر في إطار إجراءات تسليمها. وأوقفت في بداية ديسمبر/كانون الأول في كندا؛ بطلب من القضاء الأمريكي.

منع في أستراليا

في أعقاب ذلك، أُوقف كنديان في الصين، في خطوة يراها الغرب بأنها إجراء انتقامي. وتشتبه الصين في أنهما يشكلان تهديداً لأمنها القومي.

وأطلقت «هواوي» في الأسابيع الأخيرة حملةً إعلامية مكثفة للدفاع عن سمعتها، لدرجة أن مؤسسها المتكتم عادةً رين زينغفي (74 عاماً) شارك في النقاش، نافياً أي علاقة لشركته بالاستخبارات الصينية.

وشدّد مديرون في المجموعة، الخميس، أيضاً خلال مؤتمر صحفي على أنهم لم يتلقوا أبداً أي طلب من بكين بتركيب «ثغرات تكنولوجية» في معداتها تسمح بالتجسس على الاتصالات.

ومع ذلك، اعترف المسؤول القانوني ل«هواوي» سونغ ليوبينغ بوجود قانون صيني يسمح بإلزام الشركة مساعدة الحكومة؛ لكن فقط في قضايا الإرهاب والأنشطة الإجرامية.

وبعد رفعها الدعوى ضدّ واشنطن، أكدت الشركة الصينية، أمس، أنها لا تنظر في الوقت الحالي بالرد قضائياً على قرار كانبيرا منعها من تركيب معدات الجيل الخامس للاتصالات في أستراليا.

وقال متحدث باسم هواوي: «على الرغم من أن لنا خلافات مع الحكومة الفيدرالية، لكننا ما زلنا نفضّل التعاون معها».

(وكالات)

تركيز أوروبي على السلع الصناعية بمحادثات التجارة مع أمريكا

قالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية، أول أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يركز على مسار محدود للتفاوض التجاري مع الولايات المتحدة بالتركيز على السلع الصناعية، بما في ذلك السيارات.

ومتحدثة في واشنطن بعد يوم من المحادثات أجرتها مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قالت مالمستروم «هناك افتقار إلى الثقة في الوقت الحالي» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضافت: «ذلك هو السبب في اقتراحنا أنه بدلاً من تنامي التوترات فيما بيننا، وبدلاً من وجود تلك الرسوم، وبدلاً من قول إن أوروبا تمثل تهديداً أمنياً للاقتصاد الأمريكي.. دعونا نعِد بناء تلك الثقة».

وقالت مالمستروم إنه لا دعم في أوروبا لإبرام اتفاق تجاري كامل وشامل مع الولايات المتحدة يشمل الزراعة. وأضافت أنها تتوقع الحصول على تفويض قريباً للتفاوض على اتفاقية تخص السلع الصناعية.

ويستعد الاتحاد الأوروبي وواشنطن لإجراء مباحثات بينما تسعى إدارة ترامب لإعادة التفاوض بشأن عدد من الاتفاقيات التجارية مع دول عدة، بما في ذلك الصين، في إطار جدول الأولويات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت شعار «أمريكا أولاً».

وقالت مالمستروم، امس، إن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً لإطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة في غضون أسابيع.

وأضافت أن المسؤولين الأوربيين سيرغبون في أن يروا السيارات ومكوناتها ضمن المحادثات، لكنها قالت إنها لم تطلع على أي تفاصيل بشأن توصيات الولايات المتحدة المرتبطة بالرسوم الجمركية المفروضة بموجب «الفصل 232».

من ناحية أخرى، تمسّك وزير الاقتصاد الألماني، امس، بالأمل في احتمال أن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حل لخلافهما التجاري، مضيفاً أنه سيسافر إلى واشنطن في وقت لاحق من العام الحالي لإعطاء دفعة للعملية.

وقال بيتر ألتماير، إن حلاً قد يستند إلى تفاهم توصل إليه ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو/ تموز يتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على السيارات، بينما يبحث الجانبان تقليص عراقيل تجارية أخرى. (رويترز)