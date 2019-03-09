وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- أحمد عبد الرحمن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة يفوق أى معدل إنجاز فى كثير من دول العالم، مؤكدا أن العاصمة الإدارية لا تمول من الخزانة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، على هامش جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن التمويل عن طريق تخليق قيمة للأرض، مردفا: "أعطيتك قطعة أرض ببلاش، وحصلت على قرض وعملت الصرف والمياه والكهرباء والغاز وغيرها، فأصبحت لها قيمة، ويمكن بيعها، بعد التسديد ويتم استكمال ذلك".
وأوضح...
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