الاقتصاد

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب- أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة يفوق أى معدل إنجاز فى كثير من دول العالم، مؤكدا أن العاصمة الإدارية لا تمول من الخزانة العامة للدولة.

وأشار وزير المالية، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، على هامش جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن التمويل عن طريق تخليق قيمة للأرض، مردفا: "أعطيتك قطعة أرض ببلاش، وحصلت على قرض وعملت الصرف والمياه والكهرباء والغاز وغيرها، فأصبحت لها قيمة، ويمكن بيعها، بعد التسديد ويتم استكمال ذلك".

وأوضح...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا