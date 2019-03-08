شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وتوقف نمو الوظائف في الولايات المتحدة تقريبا في فبراير مع خلق أكبر اقتصاد في العالم 20 ألف وظيفة فقط وسط انكماش للتوظيف في قطاع التشييد وبضعة قطاعات أخرى.
وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 1.06 بالمائة إلى 1299.06 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي منهيا الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 في المائة.
وكانت أسعار المعدن النفيس هبطت إلى 1280.91 دولار للأوقية لتقترب بشدة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الذي لامسته في وقت سابق هذا الأسبوع
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