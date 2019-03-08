شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واخترقت لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار مع تضرر العملة الأمريكية وشهية المستثمرين للمخاطرة من تقرير ضعيف بشأن الوظائف في أمريكا فاقم أيضا صورة قاتمة للاقتصاد العالمي.

وتوقف نمو الوظائف في الولايات المتحدة تقريبا في فبراير مع خلق أكبر اقتصاد في العالم 20 ألف وظيفة فقط وسط انكماش للتوظيف في قطاع التشييد وبضعة قطاعات أخرى.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 1.06 بالمائة إلى 1299.06 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي منهيا الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 في المائة.

وكانت أسعار المعدن النفيس هبطت إلى 1280.91 دولار للأوقية لتقترب بشدة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الذي لامسته في وقت سابق هذا الأسبوع