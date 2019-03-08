شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض عدد حفارات النفط الأمريكية إلى 834 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي، إن عدد حفارات النفط انخفض بمقدار تسعة حفارات في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس، ليتراجع إجمالي عدد الحفارات إلى 834 وهو الأدنى منذ مايو الماضي.
وما زال عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 796، بعد أن عززت شركات الطاقة الانفاق في 2018 للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
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