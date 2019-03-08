الان تتابع أسعار النفط تهبط أكثر من 3% مع ضعف آفاق الاقتصاد وارتفاع إمدادات أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، أكثر من 3% بفعل تدهور التوقعات الاقتصادية بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة توقف نمو الوظائف الأمريكية تقريبا في فبراير.

وفي ظل تضرر الأسواق أيضا، من زيادة في إمدادات النفط الأمريكية، خسرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.18 دولار أو 3.4% لتهبط إلى 64.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.85 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 54.82 دولار للبرميل.

وتضررت الأسواق المالية من تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الخميس قال فيها إن الاقتصاد الأوروبي في “فترة ضعف مستمر وانتشار للضبابية”.

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وتوقف نمو الوظائف في الولايات المتحدة تقريبا في فبراير مع خلق الاقتصاد 20 ألف وظيفة فقط في ظل انكماش في الأجور بقطاع التشييد وبضعة قطاعات أخرى.

ويأتي الضعف الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في آسيا أيضا.

وإلى الآن، ما زال الطلب على النفط مرتفعا، خصوصا في الصين حيث ما زالت واردات الخام فوق مستوى عشرة ملايين برميل يوميا.

بيد أن من المرجح أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى التأثير سلبًا على استهلاك الوقود ويفرض ضغوطا على الأسعار في مرحلة ما.

وفيما يتعلق بالمعروض، يتلقى النفط دعما هذا العام من تخفيضات في الإنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

لكن هذه الجهود تقوضها زيادة في إنتاج الولايات المتحدة من الخام، والذي ارتفع بأكثر من مليوني برميل يوميا منذ أوائل 2018 إلى مستوى غير مسبوق عند 12.1 مليون برميل يوميا.