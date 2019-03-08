شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تهبط عند الفتح بعد بيانات ضعيفة بشأن الوظائف في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الأسهم الأمريكية عند الفتح ، اليوم الجمعة ، بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة توقف تقريبا في فبراير، وهو ما يعزز مخاوف بشأن النمو العالمي أثارتها بيانات ضعيفة لصادرات الصين وتباطؤ طال أمده في منطقة اليورو. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 125.85 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 25347.38 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.14 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 2730.79 نقطة ، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.11 نقطة، أو 1.17 بالمئة، إلى 7334.35 نقطة ، وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها إلى أكثر من 1 بالمئة في التعاملات المبكرة. Advertisements

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