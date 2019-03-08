شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تدفع رسوم جمارك إضافية بـ63 مليون دولار بعد إنهاء أمريكا معاملة تفضيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها ستدفع رسوما جمركية إضافية بقيمة 63 مليون دولار بعد أن تُنهى الولايات المتحدة نظاما تفضيليا للتجارة مع أنقرة.

أدلت الوزيرة بهذه التصريحات في مقابلة مع تليفزيون سي.إن.إن ترك أُذيعت اليوم الجمعة.

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كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الواردات بدخول الولايات المتحدة بإعفاء جمركي