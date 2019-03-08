مصراوي - كتب - محمود أمين :
أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لسيارات شيفورلية في مصر، عن تزويد سيارات أوبترا و أفيو و لانوس المجمعة محليا بعدد من الكماليات لأول مرة.
وقال وكيل شيفروليه، في بيان رسمي صادر عنه - حصل مصراوي على نسخة منه- إنه أضاف إلي لانوس وأفيو و أوبترا السيدان، خاصية الكاميرا الخلفية، وحساسات للمساعدة على الركن، وشاشة تعمل باللمس.
وكان وكيل شيفورلية قد أعلن في وقت سابق عن تخفيض جميع السيارات المجمعة محليا التي تحمل العلامة الأمريكية بتخفيضات وصلت إلي 19.000 جنيه.
وقدم الوكيل تخفيض شيفروليه لانوس...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التخفيضات.. وكيل شيفروليه يزود "أوبترا ولانوس و أفيو" بكماليات لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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