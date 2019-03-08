بعد التخفيضات.. وكيل شيفروليه يزود "أوبترا ولانوس و أفيو" بكماليات لأول مرة

مصراوي - كتب - محمود أمين :

أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لسيارات شيفورلية في مصر، عن تزويد سيارات أوبترا و أفيو و لانوس المجمعة محليا بعدد من الكماليات لأول مرة.

وقال وكيل شيفروليه، في بيان رسمي صادر عنه - حصل مصراوي على نسخة منه- إنه أضاف إلي لانوس وأفيو و أوبترا السيدان، خاصية الكاميرا الخلفية، وحساسات للمساعدة على الركن، وشاشة تعمل باللمس.

وكان وكيل شيفورلية قد أعلن في وقت سابق عن تخفيض جميع السيارات المجمعة محليا التي تحمل العلامة الأمريكية بتخفيضات وصلت إلي 19.000 جنيه.

وقدم الوكيل تخفيض شيفروليه لانوس...