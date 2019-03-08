الان تتابع مصدر: إنتاج السعودية من النفط الخام 10.136 مليون برميل يوميا في فبراير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال مصدر، اليوم الجمعة، إن إنتاج المملكة من النفط الخام في فبراير هبط إلى 10.136 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.24 مليون برميل يوميا في يناير.
أضاف المصدر، حسب ما نشرته “رويترز”، أن المعروض النفطي في المملكة بلغ 10.014 مليون برميل يوميا في فبراير، وقد يختلف المعروض في السوق المحلية وللتصدير عن حجم الإنتاج وفقا للكميات التي يتم إضافتها للمخزون أو سحبها منه.
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