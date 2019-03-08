«معيط» من العاصمة الإدارية: الشعب تحمل إجراءات صعبة للعبور بالاقتصاد

قال محمد معيط وزير المالية، خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم الجمعة، إن شعب مصر تحمل كافة الإجراءات الاصلاحية للعبور بالاقتصاد، وإن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو اقتصاد أفضل .

وأكد الوزير، على أهمية دور القيادة السياسية فى تبنى والإشراف على صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتفهم الشعب المصري لإجراءات خطة الإصلاح.

وأشاد الوزير، بدور وسائل الإعلام وبينها الصحافة الاقتصادية في مساندة القضايا الوطنية، وتحمل المسؤولية الوطنية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي حقق نجاحات كبيرة وإشادات دولية متتابعة.

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وأضاف معيط، أن وزارة المالية تعتمد على كوادر مؤهلة ومدربة لوضع الخريطة الاستراتيجية لوزارة المالية وذلك عبر وزراء مالية متعاقبين ينفذون تلك الخطة بمشاركة رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.

وقال الوزير، عنن فوزه بجائزة أفضل وزير مالية لعام 2019 عن قارة أفريقيا، إن كافة وزراء المالية قدموا جهودا كبيرة للوزارة يحتذي بها ومنهم بطرس غالي وهاني قدري وعمرو الجارحي وكافة الوزراء السابقين ومن يستحق جائزة أفضل وزير هم كل وزراء مالية مصر الذين لم يبخلوا من جهود وتطوير لخدمة هذا الوطن .

وأوضح معيط أن الجائزة ليست لوزير المالية، لكنها للوزارة والشعب المصري الذي تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة من أجل تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

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