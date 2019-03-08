اتفاق مع تشاد لتعزيز الاستثمارات المشتركة في الأدوية والبناء والتشييد والطاقة

بحث وفد حكومي مصري، مع عدد من وزراء حكومة تشاد، تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالات البنية الاساسية والأدوية والبناء والتشييد والطاقة المتجددة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة.

وناقشت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة زايد وزيرة الصحة، مع عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادي، وعبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة التشادي، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادي، تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

وتم خلال الاجتماع بحث إقامة مجلس رجال أعمال مصري تشادي لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين البلدين، والتعاون في مجالات الثروة الحيوانية والنقل البري والطيران والموارد المائية والري.

وحضر اللقاء، رئيسا هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة في تشاد، وبحضور ممثلين عن شركتي القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعتين لوزارة قطاع الاعمال العام، وأعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء.

وأكد وزيرا الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية في تشاد، على تعاون تشاد مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لخلق مناطق اقتصادية مُتكاملة وجاذبة في أنحاء القارة لتوظيف الأيدي العاملة والعقول الأفريقية، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقارة افريقيا نحو التنمية.، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة سحر نصر، إنه من بين أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العمل على تطوير البنية الأساسية في أريقيا ومنها تشاد، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها في هذا المجال لتشاد، والتنسيق معها أمام المؤسسات الدولية لدعم تطوير البنية الأساسية في قارة أفريقيا.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر لديها خبرة كبيرة فى مجال مكافحة الأمراض خاصة الأمراض غير السارية والأورام، وستعمل على نقل الخبرات المصرية لدولة تشاد، في إطار ما حققته مصر من نجاحات كبيرة وسجلت أرقاماً قياسية فى مكافحة فيروس سي، بحسب البيان.

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