صور.. وزيرا الاقتصاد والبنية التحتية فى تشاد: السيسى يقود إفريقيا نحو التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ** وزيرة الاستثمار: تعاون مع تشاد فى تطوير البنية الاساسية وتنسيق معها امام المؤسسات الدولية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عدة اجتماعات مع كل من الدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، وعبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة التشادى، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، إضافة إلى رئيسى هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة فى تشاد، وذلك فى إطار زيارة الوفد المصرى إلى العاصمة التشادية "انجمينا" بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء.





وبحثت الاجتماعات، تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالات البنية الأساسية والأدوية والبناء والتشييد والطاقة المتجددة، وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجارى وإقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى لفتح اسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، إضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.





وأشار وزيرا الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية فى تشاد، إلى تميز العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين، وحرص بلادهما على تفعيل وتطوير التعاون مع مصر فى شتى المجالات، وأكدا تعاون تشاد مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، لخلق مناطق اقتصادية مُتكاملة وجاذبة فى أنحاء القارة لتوظيف الأيدى العاملة والعقول الأفريقية، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقارة افريقيا نحو التنمية.





وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص القيادة السياسية فى مصر على تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا ومنهم دولة تشاد، ولذلك قرر السيد الرئيس خلال ختام منتدى إفريقيا 2018 انشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، للمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بها، مع زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.





وأوضحت الوزيرة، أن من ضمن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى العمل على تطوير البنية الأساسية فى افريقيا ومنها تشاد، لذلك ستعمل مصر على نقل خبراتها فى هذا المجال لتشاد، والتنسيق مع تشاد أمام المؤسسات الدولية لدعم تطوير البنية الأساسية فى قارة أفريقيا.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر لديها خبرة كبيرة فى مجال مكافحة الأمراض خاصة الأمراض غير السارية والأورام، وستعمل على نقل الخبرات المصرية لدولة تشاد، فى إطار ما حققته مصر من نجاحات كبيرة وسجلت أرقاماً قياسية فى مكافحة فيروس سى.

وأشارت إلى اهتمام مصر بالاستثمار فى العنصر البشرى من خلال الصحة، مؤكدة أن مصر ماضية فى خلق بيئة خصبة لتحفيز جميع المستثمرين لتكثيف الاستثمار فى مجال الأدوية.