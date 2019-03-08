فيديو جراف.. أهم 4 مشروعات لإنتاج الغاز فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة البترول 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة إنتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة، ما أدى إلى تحقيق مصر نهاية عام 2018 اكتفاءها الذاتى من الغاز، بفضل الاستكشافات الغازية فى 4 مشروعات مهمة بحجم استثمارات 27 مليار دولار. 1- حقل ظهر 1- حقل ظهر الشركاء الأجانب: إينى الايطالية وبى بى البريطانية الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 3 مليارات قدم مكعب الاحتياطى: 30 تريليون قدم مكعب 2- حقل نورس 2- حقل نورس الشركاء الأجانب: إينى الإيطالية الحد الأقصى للإنتاج اليومى: مليار قدم مكعب غاز الاحتياطى: تريليون قدم مكعب غاز 3- حقل أتول 3- حقل أتول الشركاء الأجانب: بى بى البريطانية الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 300 مليون قدم مكعب الاحتياطى: 1.5 تريليون قدم مكعب 4- حقول شمال الإسكندرية 4- حقول شمال الإسكندرية الشركاء الأجانب: بى بى البريطانية الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 1250 مليون قدم مكعب غاز الاحتياطى: 5 تريليونات قدم مكعب

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